Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline anne sütünün korunması eğitimi

Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu İl Programları çerçevesinde eğitim verildi.

Anne sütünün korunması, desteklenmesi ve emzirmeye teşvik amacı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu İl Programları' çerçevesinde ‘Altın Bebek Dostu İl' unvanına sahip olan kentte sağlık dışındaki kurumlarda da eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde eğitim erildi. Kurumda görevli müdür yardımcıları, şube müdürleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, harita mühendisleri, ziraat teknikerleri, veteriner sağlık teknikerleri, büro personeli ve işçiler olmak üzere toplam 197 personele eğitime verildi. Eğitimde anne sütünün besin değerleri, emzirmenin faydaları ve önemi, anneleri ve anne adaylarını emzirmeye teşvik etmek ve nasıl destek olunabileceği konularına değinildi. Ayrıca bütün kurumlarda emzirme odaları oluşturulması yönünde gerekli bilgiler verildi.