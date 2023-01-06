Tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti için su analiz çalışması sürüyor

Çalışmayla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, çalışmanın su kaynaklarının doğru yönetilmesi anlamında önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti, izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları çerçevesinde ilimiz bünyesindeki 23 yeraltı, 23 yerüstü su istasyonundan aylık ve 3 aylık periyodlarla alınan su numunelerinin arazi ve laboratuvar analizleri yapılarak özellikle azot ve fosfor kirliliğine yönelik tespitler sağlanmaktadır.

Analiz sonuçlarından elde edilen veriler ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirlilik yükleri dikkate alınarak; arazi yönetimi, hayvancılık faaliyetlerinin yönetimi, bitki koruma ve bitki besleme yani gübreleme faaliyetlerinin yönetimi ile su kaynaklarının yönetimine dair kararlar alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.