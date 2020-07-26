İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlalarda oluşan derin obruklar köylüleri endişelendirdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Sığırcık köyünde tarlalarda derin obruklar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Sığırcık köyünde tarlalarda derin obruklar oluştu.


Emirdağ ilçesine bağlı Sığırcık köyündeki tarım arazilerinde oluşan derin obruklar köylüleri endişelendirdi. Bilinçsiz su tüketimi ve açılan sulama kuyuları nedeniyle oluştuğu iddia edilen obrukların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da aynı bölgede oluştuğu kaydedildi. Köy sakinleri, oluşan obruklardan dolayı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtiler.


Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından obrukların neden oluştuğu konusunda inceleme yapılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.