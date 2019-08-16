İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.


Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.


Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.