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Taşoluklu sporcular Türkiye Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Yozgat'ta düzenlenen müsabakalarda U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu oldu.


U-17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 kilogramda Fatma Yılmaz birinci, 43 kilogramda Yağmur Karabacak birinci, 46 kilogramda Hava Konca ikinci, 43 kilogramda Sudenaz Sakin üçüncü, 49 kilogramda ise Dilara Öner beşinci oldu. Taşoluklu Sporcular takım halinde ise Türkiye Şampiyonu oldu.


Yozgat'ta devam eden güreş müsabakalarında U-20 Şampiyonasında ise Edanur Ersoy Türkiye üçüncüsü oldu.

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