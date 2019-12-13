Tatbikatı gerçek sandılar

Tatbikatı gerçek sanan çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını görüntülediler.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü binasından İtfaiye, AFAD, polis, 112 ekipleri ortaklaşa tatbikat düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın sonrasında binanın birinci katında mahsur kalan yaralıların kurtarılması için ekipler harekete geçerek kısa sürede olay yerine intikal ettiler. İtfaiye, AFAD, polis, 112 ekipleri çalışmalara başladı. Binada mahsur kalan kişilerden birer itfaiye ekiplerince kurtarılırken senaryo gereği mahsur kalan başka bir kişi ise AFAD ekiplerince kurulan halat yardımıyla binadan çıkartıldı. Yangında zehirlenen kişiler ise 112 ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatı gerçek sanan çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla olay anını görüntülediler.

“Amacımız kriz anına hazırlıklı olmak”

Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Kadir Gökhan Saçkan yapılan tatbikat hakkında bilgi vererek, “Bugün bir tatbikat yapıyoruz. Senaryomuzda yangın tatbikatı. Amacımız afetlerde, kriz anlarında hazırlıklı olmak ve herhangi bir kaosa, paniğe yol açmadan daha sakin bir şekilde bu tatbikatın gerçekleşmesini sağlıyoruz. Buradaki amacımız can ve mal kaybını azaltmak afet durumlarında. Bu afet tatbikatını yaparken; itfaiyemiz UMKE'miz, 112'miz, sağlık müdürlüğümüz, belediyemiz, yine polisimiz, emniyet güçlerimiz hep beraber kurumlar olarak yapılıyor. Yine kurumların arasında koordinasyonu da biz burada diri tutmuş oluyoruz. Bu şekilde can ve mal kaybını azaltmış olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.