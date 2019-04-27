Tatbikattan dönen UMKE ekibi hayat kurtardı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahsa ilk müdahaleyi tatbikattan dönen UMKE ekibi yaptı.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Oruçoğlu kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut B. idaresindeki 34 BIY 942 araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Diğer araç sürücülerinin kazayı fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Tesadüfen Kütahya'da gerçekleştirilen tatbikattan dönen Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Afyonkarahisar ekibi, kaza yapan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücü UMKE ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.