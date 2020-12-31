Tatlıcılarda yılbaşı yoğunluğu yaşandı

Tatlı satışlarından oldukça memnun olan Afyonkarahisar'ın yöresel tatlıcıları en çok kaymaklı ekmek kadayıfı ile kabak tatlısının tercih edildiğini belirttiler.

Kentte uzun yıllar yöresel tatlıcılık yapan Şükrü Pancar, bu yılbaşında herkes evde olacağından dolayı kargo ile satışlarda bir yoğunluk olduğunu dile getirerek, “Hafta başından bu yana bizim online satışımız var. Herkes evde olacağından dolayı herkes kargo istemeye başladı. Hafta başından bu yana bir yoğunluk var zaten. Bugünde son gün olması nedeniyle oldukça yoğunuz. Genelde çekirdek aileye yönelik oluyor. Mesela Önceki yılbaşılar da 2'şer, 3'er kilo alınırken, bu yılbaşında birer kilo, yarım kilo çekirdek aile olduklarından dolayı kendilerine kadar alıyorlar” dedi.

“En çok kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı tercih ediliyor”

Coğrafi işaretli yöresel tatlıların büyük rağbet gördüğünü belirten Pancar, “Biz yöresel ürünler yapıyoruz. Afyon'un yöresel coğrafi işaretli ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, vişneli ekmek kadayıfı, tulumba tatlısı, irmik helvası ve onun yanı sıra ürünlerimiz. Genelde bizim Afyon'da kabak tatlısıyla ekmek kadayıfı en çok tüketilen tatlılar. Havalar soğuk olduğu için ekmek kadayıfı ve kabak tatlısını halkımız çok seviyor. Kış aylarında haftada en az birkaç kere tüketmek istiyorlar. Ekmek kadayıfı kaymaksız olmaz. Manda kaymağıyla beraber, en güzel onunla tüketilir. Kabak tatlısı, kaymaklı, cevizli tahinli üçü ile birlikte. Yani kaymak olmadan bizim tatlılarımız olmaz. Afyon'un özelliği kaymaklı olması. Sokağa çıkma kısıtlaması satışlarımızı etkiledi. Genelde 1-2 kilo alanda var, sokağa çıkmayacağı için 3-4 kilo alanda var. Satışlar çok şükür yüz güldürüyor” diye konuştu.