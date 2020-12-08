İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor

Afyonkarahisar’da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.

Afyonkarahisar'da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.


Tavuk Gübresinden Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, tavuk dışkısı atığı bertaraf kapasitesi açısından dünya birincisi olan Afyon Enerji tesisi ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Tesisin son derece modern ve dünyaya örnek bir tesis olduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bulanan tavuk üretim tesislerinden alınan gübrelerin artık doğaya salınarak çevre kirliliğine yol açmadığını aksine bu tesiste geri bertaraf edilerek biyogaz elektrik enerjisine dönüştüğünü kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.