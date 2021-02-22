TCDD 7. Bölge Müdürlüğü emekli olan personellere köstekli saat hediye etti

Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen programda kurumdan 2020 yılında emekli olan personele köstekli saat hediye edildi.

Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Adem Sivri, TCDD'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Emekli olan personele yeni hayatlarında sağlık ve huzur dileklerinde bulunan Müdür Sivri şöyle devam etti:

“Sizlere 164 yıllık geçmişi ile ülkemizin en büyük ve en köklü kuruluşlarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yeni hayatınızda sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.”

Açıklamanın ardından Sivri, emekli personellere kendi isimlerine özgü dizayn edilen köstekli saatleri TCDD Genel Müdürü Ali ihsan Uygun'un selamları ile tek tek takdim etmesi ile program son buldu.