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Tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı

Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan ve Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan ve Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı.


Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yaralı halde bulunan kzıl tilki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)'e getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Rehabilite edilen kızıl tilki, DKMP 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına bırakıldı.

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