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Tedavileri tamamlanan şahinler doğaya salındı

Afyonkarahisar’da tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan şahinler tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim edildi. Yaklaşık 2 hafta süren tedavi programının ardından şahinler doğaya salındı. Şahinlerin doğaya salınmasına kurum yetkilileri de katılırken, ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

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