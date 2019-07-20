Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Vali Tutulmaz'a ziyaret

Afyonkarahisar'da 2016-2017 yıllarında vali olarak görev yapan ve şu anda Tekirdağ Valisi olarak görevini sürdüren Aziz Yıldırım, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ziyaret öncesi ilk olarak şeref defterini imzaladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Yıldırım'a şehirde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Yıldırım, Afyonkarahisar'ın günden güne gelişen bir il olduğunu, bugün çok daha gelişmiş bir kentle karşılaştığını söyledi. Vali Tutulmaz ise görev yaptığı süreç boyunca şehrin tanıtımına önem verdiklerini, yapılan çalışmalarla birlikte Afyonkarahisar'ın daha tanınır olması ve marka değerinin artması için gayret ettiklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.