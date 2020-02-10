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Tekstil Atölyesi için mülakat sınavı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Tekstil Atölyesine alınacak elemanlar için mülakat yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Tekstil Atölyesine alınacak elemanlar için mülakat yapıldı.


Şuhut'ta Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Tekstil Atölyesine alınacak 25 kişi için başvuru yapan 210 kişi mülakat yapılmaya alındı. Mülakatta tek tek ismi okunan başvuru sahipleri eğitim, ekonomi, çocuk sayısı, el sanatları gibi konularda mülakata alındı. Mülakatta başvuru sahipleri heyecan dolu anlar yaşarken mülakat sonuçlarının ise 10 Şubat mesai sonunda İŞKUR komisyon üyeleri tarafından açıklanacağı öğrenildi.


Tekstil Atölyesi için mülakata giren Salih Aktaş, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Şuanda heyecanlıyız ve merakla bekliyoruz. Fakat kur'a çekimiyle olsaydı daha uygun olurdu vatandaşlara haksızlık olmaması açısından daha uygun ve isabetli olurdu" derken, mülakata giren Arif Koç ise "Mülakata girdik bize sorular sordular tabi işin bir boyutu var alıp almayacaklarını bilmiyorum. Deneyimli eleman alacaklarını söylüyorlar artık şansımıza. 25 kişi alacaklarını söylediler. Evet, heyecanlıyız, bekliyoruz. Ben 10 senedir yaklaşık geziniyorum, işim yok"

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