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Telef olan kedinin arkadaşından büyük vefa

Afyonkarahisar’da bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan arkadaşı kedinin yaklaşık yarım saat boyunca başından ayrılmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

Afyonkarahisar'da bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan arkadaşı kedinin yaklaşık yarım saat boyunca başından ayrılmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Kedinin yerde cansız yatan arkadaşını yalayarak uyandırmaya çalışması ise görenleri duygulandırdı.


Olay, Ataköy mahallesi Ataköy caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında bir aracın çarpması sonucu kedi telef oldu. Yol ortasında arkadaşının cansız bedenini gören diğer kedi ise başında beklemeye başladı. Arkadaşının adeta ölmesini kabullenemeyen kedi cansız bedenini yalayarak onu uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca telef olan arkadaşının yanından ayrılmayan kedi cesede bir sürede kimseyi yaklaştırmadı. Kedinin o halini gören ve yoldan geçen sürücüler ise kedileri rahatsız etmemek için şerit değiştirerek ilerlemeye özen gösterdi. Yarım saatin sonunda ise arkadaşının telef olduğuna inanan kedi cesedin başından ayrıldı. Kedinin o halini görenler ise vefanın sadece insanlara özgü bir duygu olmadığının farkına vardı.

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