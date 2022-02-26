İhlas Haber Ajansı

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Temiz: “Emniyet mensupları özel bireylere gereken hassasiyeti gösteriyor”

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, emniyet mensupları olarak özel bireylere gereken hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti.


Ağır Düzey Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hatice Özkan, Türkiye Beyazay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatma Kilci Kavas ile beraberindeki özel çocuklar Temiz'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuklarını sıcak bir şekilde karşılayan Temiz, özel çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyarette konuşan Temiz, emniyet güçlerinin özel bireyler gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiklerini kaydederek, onlar için her zaman üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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