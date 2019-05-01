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Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başında

Afyonkarahisar’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde temizlik işçileri görevlerine devam etti.

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde temizlik işçileri görevlerine devam etti.


Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında etkinlikler devam ederken şehrin genelinin daha sağlıklı ve temiz olması için gece gündüz demeden çalışan işçiler, kendileri için kutlanılan bayramda da görevlerini sürdürdü. İşçi bayramında cadde ve sokakları süpüren temizlik görevlileri, adeta bayram değilmişçesine çalıştı.

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