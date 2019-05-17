Teravih namazı çıkışı Osmanlı şerbeti ikramı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından şehir merkezinde bulunan Hacı Mahmut Camii'nde Teravih namazı çıkışında vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Ramazan ayında unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan Osmanlı şerbeti dağıtımı geleneği, Bolvadinliler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Bolvadin Hacı Mahmut Camii'nde Teravih namazı çıkışında cemaate Osmanlı şerbeti dağıtıldı. Cami çıkışlarındaki geleneksel Osmanlı kıyafetini giymiş gençler, namaz sonrasında cemaate bardaklara doldurduğu şerbeti ikram ettiler. Şerbetten tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

Ayrıca ilçedeki çeşitli camilerde teravih namazı çıkışı vatandaşlara dondurma ikram ediliyor. Teravih namazından çıkan cemaat ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.