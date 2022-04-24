Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde teravih namazı sonrası mahalle muhtarı tarafından cami bahçesinde vatandaşlara ballı süt ikram edildi.

Bolvadin Kırkgöz mahallesi TOKİ Hacı Ali İhsan Fidan Camisinde muhtar ve hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan ballı süt teravih namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Muhtar Ceylan Kumral, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.