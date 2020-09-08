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Termal villaya fuhuş operasyonu, 2'si kadın 4 gözaltı

Afyonkarahisar’da günlük kiralanan bir termal villaya fuhuş operasyonu yapan jandarma 2’si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da günlük kiralanan bir termal villaya fuhuş operasyonu yapan jandarma 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, kentte günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisini alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından günübirlik konaklama sağlanan termal villada fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler operasyon yaptı. Operasyonda 2'si kadın 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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