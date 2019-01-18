İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Termometreler eksileri gösterirken polis ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubeye bağlı Yunus Timleri, soğuk hava koşullarına rağmen aralıksız uygulamaya devam ediyor. Şehrin birçok farklı bölgesinde asayiş uygulamalarını sürdüren Yunus Timleri vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlıyor.



Soğuk hava koşullarına rağmen Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren timler, uygulamada ruhsatsız silah ve çok sayıda bıçağa da el koyarak idari işlem yaptı. Uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar soğuk hava koşullarında çalışan emniyet mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.