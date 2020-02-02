İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sarıyer: 1

0 mağlup oldu.



Hakemler: Bilal Köseoğlu, Erme Aslan, Mürvet Yavuztürk


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar (Bora Taşdemir dk. 46), Çağrı Fgiritlioğlu, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç (Aykut Emre Yakut dk. 67), İsmet Benli, Aykut Uluç (Kaan Baysal dk. 81 ?)


Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Gökhan Çalışır, Dogukan Emeksiz, Hüsnü Başkurt, Mahmut Bilir, Kubilay Akyüz (İsmail Ayaz dk. 63), Adam Koçak, Bertul Kocabaş (Alim Harlak dk. 79), Furkan Yaman, Bahri Can Avcı


Gol: Alim Harlak (dk. 80) (Sarıyer)


Sarı Kartlar: Bora Taşdemir, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Bertül Kocabaş (Sarıyer)

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