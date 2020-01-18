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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - H. Trabzon: 0

TFF 2.

Lig 19. hafta maçında Afjet Afyonspor, H. Trabzon'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Şeref Taştan, Abdullah Uğur, Emin Barlas


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Oktay Kancı, Onur Ramazan Toprak (Emre Tosun dk. 90 ?), İlker Avşar, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehmet Tayfun Dindil, Ali Kılıç, Aykut Uluç (Ramazan Kuzu dk. 84 ?), Kaan Baysal (Aykut Emre Yakut dk. 60)


Teknik Direktör: Ferruh Özgün


H. Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Miraç Acer, Samet Yalçın, Ali Aydemir (Ersel Aslıyüksek dk. 46), Talha Yazgan, Mercan Çam (Batuhan dk. 75 ), Muhammmet Haşim Çoban (Musa Caner Aktaş dk. 46 Musa), Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altısoy, Abdulkadir Özdemir


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Yedekler: Musa Caner Aktaş , Ersel Aslıyüksek


Gol: Onur Ramazan Toprak (dk. 6) (Afjet Afyonspor)


Sarı Kartlar: Oktay kancı, İlker Avşar, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor), Taha Balcı, Taha Yazgan, Musa Canar Aktaş (H. Trabzon)

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