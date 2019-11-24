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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 GMG Kırklarelispor: 2

TFF 2.

Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor , sahasında karşılaştığı GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Adem Sarıtaş , Vural Gül, İsmail Taygun Tasalı


Afjet Afyonspor : Mustafa Gürbüz, Emre Tosun, Mehmet Tosun, Enes Ata, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Bayram Çetin, Ramazan Kuzu (Caner Solmaz dk. 61), Aykut Çift (İlker Avşar dk. 81 ?), Kaan Baysal (Doğan Ateş dk. 68)


GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir , Müslüm Aydoğan, Caner Koca (Deniz Ataç dk. 71), İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Burak Sürmeli dk. 82 ?), Malik Karaahmet, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman (Muhammet Beşir dk. 77), Enis Çeliksu


Goller: Kaan Baysal (dk. 43), Aykut Çift (dk. 53) (Afyonspor), Malik Karaahmet (dk 46, 86) (Kırklarelispor)


Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor), Yüksel Şişman (Kırklarelispor)

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