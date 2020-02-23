TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında AFJET Afyonspor sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Tarık Gürdal, Abdulkadir Döner, Mert Bulut
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren (Yavuz Selim Tek dk. 89 ?), Çağrı Giritlioğlu, Bora Taşdemir (İlker Avşar dk. 64), Aykut Emre Yakut (Ömer Çelik dk. 78), Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehmet Tayfun Dingil, Kaan Baysal
Pendikspor: Emre Aydın, Salim Farsak, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Oktay Balcı (Yakup Ramazan Zorlu dk. 50), Ömer Kandemir (Gökhan Lale dk. 53), Berkanan Biçer, Berat Ali Genç, Bekir Karadeniz (Ahmet yazar dk. 46), Mahmut Caner Alioğlu
Goller: Emre Tosun (dk. 28), Nazmi Candoğan (dk. 76) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Tayfun Dingil (AFJET Afyonspor), Bekir Karadeniz, Salim İyik, Salim Farsak (Pendikspor)