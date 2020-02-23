İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında AFJET Afyonspor sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Tarık Gürdal, Abdulkadir Döner, Mert Bulut


AFJET Afyonspor: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren (Yavuz Selim Tek dk. 89 ?), Çağrı Giritlioğlu, Bora Taşdemir (İlker Avşar dk. 64), Aykut Emre Yakut (Ömer Çelik dk. 78), Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehmet Tayfun Dingil, Kaan Baysal


Pendikspor: Emre Aydın, Salim Farsak, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Oktay Balcı (Yakup Ramazan Zorlu dk. 50), Ömer Kandemir (Gökhan Lale dk. 53), Berkanan Biçer, Berat Ali Genç, Bekir Karadeniz (Ahmet yazar dk. 46), Mahmut Caner Alioğlu


Goller: Emre Tosun (dk. 28), Nazmi Candoğan (dk. 76) (AFJET Afyonspor)


Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Tayfun Dingil (AFJET Afyonspor), Bekir Karadeniz, Salim İyik, Salim Farsak (Pendikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.