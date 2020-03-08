TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Berkay Daban, Efe Kurtulmuş
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Çağrı Giritlioğlu, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç (Mert Polat Keklik dk. 74), Kaan Baysal, (Aykut Emre dk. 62)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Mehmet Cansın Çiçek, Ferhat Duman (Yasin Elmas dk. 86 ?), Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, (Yılmaz Can Taşkıran dk. 77), Mustafa Yılmaz, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pakx, İbrahim Hırçın, Onur Şirin (Aytaç Öden dk. 90 ?)
Goller: İlker Avşar (dk. 6), Çağrı Giritllioğlu (dk. 81) (Afjet Afyonspor), Alperen Pak (dk. 18, 31 ve 71)
Sarı kartlar: Ali Kılıç (AFJET Afyonspor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu)