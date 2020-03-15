TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 3 - Çorum FK: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Çorum'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Serkan Önsal, Turgut Evran, Çağlar Öztürk
Afjet Afyonspor: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren, Çağrı Giritlioğluxx (Aykut Uluç dk. 73), Bora Taşdemir (İlker Avşar dk. 61), Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç, Mehmet Tayfun Dingil, Semih Ceylan (Kaan Baysal dk. 86)
Çorum Futbol Kulübü: Onur Tekin, Ertuğrul Sancaktutan, Muhammed Çoban, Volkan Akyıldız, Talha Özler, Nafican Yardımcı, Mete Yıldız (Burak Seres dk. 37), Kerem Çağatay (Semih Acar dk. 90+2 ?), Muhammed Rıdvan Özdemir, Mikail Albayrak, Mert Ilıman (Şaban Yılmaz Genişyürek dk. 60)
Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 29), Kaan Baysal (dk. 88), İlker Avşar (dk. 90+3) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı Kartlar: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Ferhan Evren, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor)-Mete Yıldız, Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Çağatay Osman Bodur (Çorum FK)