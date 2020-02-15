TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 4 - 922 Konyaspor: 0

TFF 2.
Lig 23. hafta maçında Afjet Afyonspor, 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Alim Kandemir, Kadir Kantekin, Vedat Hoşnam
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Çağrı Giritlioğlu, Aykut Emre Yakut, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehnet tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli
Yedekler: Kaan Baysalxxx, Emre Tosunxx, Ferhat Evren
Teknik Direktör: Ferudun Özgün
1922 Konyaspor: Kadem Burak yaşar, Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Alpay Cin (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46), Celal Hanalp, Güray Gazioğlu, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karahan, Seyid Ahmet Han, Ali Ateş, Can Demir Aktav
Teknik Direktör: Derviş Deniz
Yedekler: Mehmet Tuğrul Başkan, Şehmuz Evren, Adem Eren Kabak
Goller: Nazmi Candoğan (dk. 2), İlker Avşar (dk. 50), Kaan Baysal (dk. 76), İlker Avşar (dk. 82) (Afjet Afyonspor)