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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 4 - 922 Konyaspor: 0

TFF 2.

Lig 23. hafta maçında Afjet Afyonspor, 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Alim Kandemir, Kadir Kantekin, Vedat Hoşnam


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Çağrı Giritlioğlu, Aykut Emre Yakut, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehnet tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli


Yedekler: Kaan Baysalxxx, Emre Tosunxx, Ferhat Evren


Teknik Direktör: Ferudun Özgün


1922 Konyaspor: Kadem Burak yaşar, Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Alpay Cin (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46), Celal Hanalp, Güray Gazioğlu, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karahan, Seyid Ahmet Han, Ali Ateş, Can Demir Aktav


Teknik Direktör: Derviş Deniz


Yedekler: Mehmet Tuğrul Başkan, Şehmuz Evren, Adem Eren Kabak


Goller: Nazmi Candoğan (dk. 2), İlker Avşar (dk. 50), Kaan Baysal (dk. 76), İlker Avşar (dk. 82) (Afjet Afyonspor)

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