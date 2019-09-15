TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 4 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.
Lig'in Beyaz Grup 3. hafta maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Mehmet Ali Metoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk
AFJET Afyonspor : Mehmet Doğan, Doğan Ateş, İlker Avşar, Mehmet Tosun (Ömer Çelik dk. 68), Enes Ata (Aykut Çift dk. 59), Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil (Emre Tosun dk. 80), İsmet Benli, Aykut Uluç
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Durmuş, Yusuf Güzel, Mehmet Daniş (Seyfettin Büyükkılıç dk. 71), Veysel Sönmezsoy (Eyyüp Rızvanoğlu dk. 78), Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Goller: İlker Avşar (dk. 60 ve 77), Aykut Çift dk 64 (dk. 64), Yusuf Güzel (dk. 82 k.k.) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Enes Ata, Mehmet Tayfun Dingil, Ömer Çelik (Afjet Afyonspor), Rıdvan Bingöl (Şanlıurfaspor)