TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - 1461 Trabzon FK: 1

TFF 2.
Lig'in 24. haftasında 1461 Trabzon FK'yı konuk eden Afyonspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Caner Eroğlu, Hasan Cebeci
Afyonspor: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Melik Derin (İlke Tankul dk. 84 ?), Doğukan Emeksiz (Burak Çoban dk. 79), Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Ömer İnan (Alper Tursun dk. 77), Fatih Aktay, Mithat Pala (Barış Zeren dk. 90 ?), Yakup Yiğit, Celal Hanalp
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş (Halil İbrahim Tuna dk. 89 ?), Özkan Yıldırım (İrfan Akgün dk. 67), Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Yasin Abdioğlu (Ahmet Kesim dk. 90 ?), Rahmi Anıl Başaran (Muammer Denizhan Taşkan dk. 67), Ali Aytemur,
Gol: Musa Caner Aktaş (dk. 71) (1461 Trabzon FK)
Kırmızı kartlar: Yusuf Avcılar (dk. 74) (Afyonspor), Hakan Yeşil (dk. 81) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Erhan Şentürk, Celal Hanalp, Yakup Yiğit (Afyonspor), Ali Aytemur, Onur Akdeniz, Musa Caner Aktaş (1461 Trabzon FK)