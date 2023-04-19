TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Düzce Cam Spor:1

TFF 2.
Lig 33. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Düzce Cam Spor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sabri Üstünel, Çağrı Yıldırım
Afyonspor: Anıl Atağ, İsmail Hakkı Doğan, Eren Tokat, Mete Yıldız, Muhammet Mahmut Emir, Şiyar Kepir, Kaan Baysal (Uygar Mert Zeybek dk.78), Olcay Şahan, Alper Tursun (Muhammet Mustafa Özbay dk. 83 ?), Hüseyin Atakan Üner (İlke Tankul dk. 57), Eray Akar (Mustafa Erkasap dk. 88 ?)
Düzce Cam Spor: Ersin Aydın, Savaş Polat, Recep Kalkan, Doğan Can Otman (Koray Baykara dk. 78), Kerem Kaya (Hamit Kulya dk. 88 ?), Emre Keleşoğlu, Muhammed Rıdvan Özdemir, Eren Karadağ (Eren Karadağ dk. 78) Altar Han Hidayetoğlu (Erçin Ilgaz dk. 78), Sedat Cengiz, Sarp Ekinci (Yasin Ozan dk. 63)
Gol: Sarp Ekinci (dk. 43) (Düzce Cam Spor)
Sarı kartlar: İsmail Hakkı Doğan, Alper Tursun, Kaan Baysal, Olcay Şahan, Şiyar Kepir, Atakan Üner, Muhammet Mahmut Emir (Afyonspor), Savaş Polat (Düzce Cam Spor)