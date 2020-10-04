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TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa FK: 4

Misli.

com TFF 2. Lig'in ilk haftasında Afyonspor evinde Manisa FK'yı konuk etti. Karşılaşma Manisa FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Zafer


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz


Afyonspor: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak (Cihan Özkara dk. 88 ?), Mehmet Özdıraz (Veysel Karani Ünal dk. 80 ?) Savaş Tağa (Emre Tosun dk. 68), Yusuf Emre Kasal (Ferhan dk. 46), Ferit Erişçi, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız, Hacı Mustafa Karabulut (Bora Taşdemir dk.46)


Manisa FK: Ömer Kahveci, Sertaç Çam (Çağrı Giritlioğlu dk. 83 ?), Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Ömer Faruk Çalışkan dk. 84 ?), Zahit Fındık (Mehmet Güven dk. 75), Serdar Deliktaş (Tayyip Kanarya dk. 75), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ümit Kurt (Recep Burak Yılmaz dk. 87?)


Goller: Mehmet Yılmaz (dk.19), Serdar Deliktaş (dk.45), Zahit Fındık (dk. 74), Tayyip Kanarya (dk. 75) (Manisa FK)


Sarı kart: Nazmi Candoğan, Ferit Erişçi, Bora Taşdemir (Afyonspor), Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK)

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