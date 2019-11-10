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TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2.

Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Manisa Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Burak Pakkan, Vedat Hoşnam, Serdar Osman Akarsu


Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan (Mustafa Gürbüz dk. 71), Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar (Aykut Çift dk. 58), Mehmet Tosun, Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli (Bayram Çetin dk. 46), Aykut Uluç


Yedekler: Aykut Çift, Enes Ata, Bayram Çetin


Teknik Direktör: Hakan Bozdağ


Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan (Abdurrahman Alagöz dk. 88 ?), Onur Kolay, Çağrı Giritliğolu (Sinan Kurumuş dk. 85 ?), Zahit Fındık (Ferhat Yazgan dk. 78), Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Oğuz Kocabal


Teknik Direktör: İsmail Ertekin


Yedekler: Ferhat Yazgan


Goller: Serdar Deliktaş (dk. 37), Çağrı Giritlioğlu (dk. 65) (Manisa Futbol Kulübü)


Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Afyonspor), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır (Manisa Futbol Okulu)

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