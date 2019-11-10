TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2.
Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Manisa Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Burak Pakkan, Vedat Hoşnam, Serdar Osman Akarsu
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan (Mustafa Gürbüz dk. 71), Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar (Aykut Çift dk. 58), Mehmet Tosun, Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, İsmet Benli (Bayram Çetin dk. 46), Aykut Uluç
Yedekler: Aykut Çift, Enes Ata, Bayram Çetin
Teknik Direktör: Hakan Bozdağ
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan (Abdurrahman Alagöz dk. 88 ?), Onur Kolay, Çağrı Giritliğolu (Sinan Kurumuş dk. 85 ?), Zahit Fındık (Ferhat Yazgan dk. 78), Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Oğuz Kocabal
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Yedekler: Ferhat Yazgan
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 37), Çağrı Giritlioğlu (dk. 65) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Afyonspor), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır (Manisa Futbol Okulu)