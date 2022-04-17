TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Sivas Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig'in 35. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Eren Gökmen, Sinan Bilen, Göktuğ Hazar Erel
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu (İlke Tankul dk. 87 ?), Aladdin Hamza Ok (Barış Zeren dk. 46), Doğukan Emeksiz (Celal Hanalp dk. 46), Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Ferhat Çulcuoğlu (Fatih Aktay dk. 76 ?), Ömer İnan (Melik Derin dk. 67 ?), Mithat Pala, Burak Çoban
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Furkan Sakman dk. 84 ?), Alpay Koçaklı (Mustafa Aydın dk. 90 ?), Ozan Kılıçoğlu (Doğancan Kılıç dk. 77 ?), İlhami Siraçhan Nas, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara (Oğuzhan Bozkurt (dk. 84 ?), Enes Yılmaz
Goller: İlhami Siraçhan Nas (dk. 70) (Sivas Belediyespor)
Sar kartlar: Mithat Pala, Aladdin Hamza Ok, Nazmi Candoğan, Alper Tursun, Erhan Şentürk (Afyonspor), Abdullah Topkara, Taha Cengiz Demirtaş, Eşref Korkmazoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)