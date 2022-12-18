TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Somaspor: 2

TFF 2.
Lig'in 19. haftasında Afyonspor evinde karşılaştığı Somaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Onur Bilgöl, Azad İlhan, Yusuf Susuz
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Kaan Baysal, İlke Tankul, Olcay Şahan, Uygar Mert Zeybek (Muhammet Mustafa Özbay dk. 35), Eray Akar (Ege Özkayımoğlu dk. 63 ?) Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek (Yavuz Selim Tek dk. 73 ?)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Kadir Kurt, Oğuzhan Yıldırım, Ali Mert Aydın, Can Muhammet Vural (Murat Şevik dk. 90 ?), Yılmaz Ceylan (Ali Özdemir dk. 90 ?), Yusuf Tursun (Mücahit Aslan dk. 74 ?), Erdem Aygün (Emirhan Uzun dk. 90 ?), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Emrecan Bulut (Berkay Ekici dk. 74 ?)
Goller: Emrecan Bulut (dk. 17, 73) (Somaspor)
Sarı kart: Muhammet Mustafa Özbay, Olcay Şahan (Afyonspor), Muharrem Tunay Meral (Somaspor)