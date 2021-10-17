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TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Adıyaman FK: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti.



Stat: Zafer


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Göktuğ Hazer Erel


Afyonspor: Bayram Olgun, Taha Can Velioğlu, Süleyman Olgun, Feyyaz Olgun, Doğan Ateş, Doğukan Emeksiz (Cihan Özkara dk. 46) (Fatih Akay dk. 84 ?), Erdinç Pekgöz, Erhan Şentürk (Nazmi Candoğan dk. 80 ?), İsmail Haktan Odabaşı ? (Melik Derin dk. 28), Mithat Pala (Mehmet Can Kocabaş dk. 90 ?), Celal Hanalp,


Adıyaman FK: Özal Keklik, Umut Aydın, Taylan Özgün (Ahmet Kağan Ergün dk. 87 ?), Emin Altunay (Emirhan Subaşı dk. 63), Evren Kilarcı, Osman Torun, Oğuzhan Öztürk (Doğancan Gölpek dk. 75 ?), Mustafa Çağlayan (Abdükadir Kuzey dk. 75), Ömer Alper Tatlısu, Hakan Olkan (Muhammet Akpınar dk. 87 ?) Ogün Özçiçek


Gol: Cihan Özkara (dk. 62) (Afyonspor),


Sarı Kartlar: Mithat Pala, Doğan Ateş, Celal Hanalp, Mehmet Can Kocabaş (Afyonspor), Taylan Özgün, Oğuzhan Öztürk, Emin Altunay (Adımayan FK)

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