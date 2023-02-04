TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Batman Petrol Spor: 1

TFF 2.
Lig 23. haftasında Afyonspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 1-1 berabere kaldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Bayram Başkan, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Kaan Baysal (İsmail Doğan dk. 73 ?), İlke Tankul (Uygar Mert Zeybek dk. 73 ?), Olcay Şahan (Melih Şencan dk. 90 ?), Eray Akar (Emir Aktürk dk. 90 ?), Muhammed Mustafa Özbay (Burak Topçu dk. 83 ?), Muhammet Mahmut Emir
Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Ebu Sıddık Çelik (Melih Kılıç dk. 67 ?), Okan Toprak, Hüseyin Çolak (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 83 ?), Şahin Şafakoğlu, Ferdi Konak, Yusuf Onur Arıkan, İlter Ayyıldız, Mahmut Boz (İsmail Zehir dk. 74 ?), Ozan Karabacak (Serdar Göncü dk. 46) , Tuncay Fındıkçı (Mahsun Çapkan dk. 46)
Goller: Eray Akar (dk. 29) (Afyonspor), Şahin Şafakoğlu (dk. 90+5) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Eray Akar, Burak Topçu, Eren Tokat, Anıl Atağ, Şiyar Kepir, Kaan Baysal (Afyonspor), Hüseyin Çolak, Yusuf Onur Arıkan (Batman Petrol Spor)