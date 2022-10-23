TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

TFF 2.
Lig karşılaşmasında evinde Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayan Afyonspor rakibi 1-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Demokrat Özgür Günaş, Mustafa Tosun, Furkan Yağlı
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Ali Aydemir, Kaan Baysal (Melih Şencan dk. 83 ?), Olcay Şahan, Muhammet Mustafa Özbey (Atakan Üner dk. 46), Ege Özkayımoğlu (Berat Tosun dk. 74 ?), Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek (Furkan Şahin dk. 74 ?)
Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Ali Ateş, Furkan Özdemir (Volkan Pala dk. 77), Kubilay Eren Şahin (Ali Kemal Yılmaz dk. 62 ?), Cumhur Yılmaztürk, Yüksel Şişman (Cihan Avcu dk. 62 ?), Mahmut Boz, Cevat Kuy (Talha Erdoğan dk. 88 ?), Okan Sarı,
Gol: Kaan Baysal (dk. 14) (Afyonspor)
Sarı Kart: Ege Özkayımoğlu, Atakan Üner, Emre Dayan, (Afyonspor), Yüksel Şişman, Cumhur Yılmaztürk, Cevat Kuy (Bayburt Özel İdare Spor)