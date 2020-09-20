TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Gümüşhanespor: 0

Misli.
com TFF 2. Lig'in ilk haftasında Afyonspor evinde Gümüşhanespor'u ağırladı. Karşılaşma Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Zafer
Hakemler: Ömer Şivka, Samet Özkul, Sabri Üstünel
Afyonspor: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak, Yavuz Selim Tek (Gökdeniz Varol dk. 38), Savaş Tağa, Veysel Karani Ünal (Semih Ceylan dk. 70), Yusuf Emre Kasal, Oğuz Çetinkaya, Feriş Erişçi, Hacı Mustafa Karabulut (Kaan Baysal dk. 70)
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Osman Can Kömürcü (Mert Çakar dk. 53), Tuğay Adamcıl, Recep Oğuz (Tekin Adar dk. 46), Azmi Toprak Gürer (Melikşah Tokdam dk. 88 ?), Burak Demireğen, Hasan Kaya (Raif Gündoğdu dk. 31), Sancar Yıldırım, Emre Kömürcü, İlke Tankul
Gol: Onur Ramazan Toprak (dk. 71) (Afyonspor)
Sarı kart: Veysel Karani Ünal (Afyonspor)