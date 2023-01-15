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TFF 2. Lig: Afyonspor: 1- Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig 20 hafta karşılaşmasında kendi evinde Nazilli Belediyespor'u ağırlayan Afyonspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Zafer


Hakemler: Sinan Özcan, Hüseyin Can, Mehmet Dura


Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Kaan Baysal (Berat Tosun dk. 90 ?), İlke Tankul (Ege Özkayımoğlu dk. 62), Olcay Şahan, Uygar Mert Zeybek (Muhammet Mustafa Özbay dk. 62 ?), Eray Akar, Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek (Hüseyin Atakan Üner dk. 62),


Nazilli Belediyespor: Zekeriya Tokayan, Mehmet Ersavaş, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım (Nuh Aşkın dk. 90 ?), Mert Er Estik, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Bertuğ Bayar dk. 68?), Emre Toptan, Bilal Ceylan (Erdem Özcan dk. 83 ?), Hakkı Can Aksu, Berkay Aydoğmuş (Nurettin Çağlar dk. 68 ?), Anıl Arıcıoğlu Doğukan Nelik dk. 83 ?)


Goller: Eren Tokat (dk. 77) (Afyonspor), Berkay Aydoğmuş (dk. 55) (Nazilli Belediyespor)


Sarı kart: Emre Toptan (Nazilli Belediyespor)

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