TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Afyonspor evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Volkan Okur, Adem Şahan, Emrah Uluçay
Afyonspor: Bayram Olgun, Tahacan Velioğlu, Feyyaz Belen, Doğan Ateş, Doğukan Emeksiz (Yusuf Emre Kasal dk. 88 ?), Nazmi Candoğan (Alaattin Hamza Ok dk. 66), Erdinç Pekköz, Erhan Şentürk (Yakup Yiğit dk. 90 ?), İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Cihan Özkara dk. 90 ?), Celal Hanalp
Ankaraspor: Ömer Kahveci, Oktay Kancı, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Murat Yılmaz (Şahin Fıstıkçı dk. 79 ?), Sedat Cengiz, Eren Keleş (Mirkan Aydın dk. 70), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46), Alaettin Batuhan Tur (Oğuzhan Aydoğan dk. 86 ?), Mehmet Yiğit, Recep Yemişçi
Goller: İsmail Haktan Odabaşı (dk. 65), Celal Hanalp (dk. 84) (Afyonspor), Murat Yılmaz (dk. 59) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Afyonspor), Furkan Çil (Ankaraspor)