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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Afyonspor evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Zafer


Hakemler: Volkan Okur, Adem Şahan, Emrah Uluçay


Afyonspor: Bayram Olgun, Tahacan Velioğlu, Feyyaz Belen, Doğan Ateş, Doğukan Emeksiz (Yusuf Emre Kasal dk. 88 ?), Nazmi Candoğan (Alaattin Hamza Ok dk. 66), Erdinç Pekköz, Erhan Şentürk (Yakup Yiğit dk. 90 ?), İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Cihan Özkara dk. 90 ?), Celal Hanalp


Ankaraspor: Ömer Kahveci, Oktay Kancı, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Murat Yılmaz (Şahin Fıstıkçı dk. 79 ?), Sedat Cengiz, Eren Keleş (Mirkan Aydın dk. 70), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46), Alaettin Batuhan Tur (Oğuzhan Aydoğan dk. 86 ?), Mehmet Yiğit, Recep Yemişçi


Goller: İsmail Haktan Odabaşı (dk. 65), Celal Hanalp (dk. 84) (Afyonspor), Murat Yılmaz (dk. 59) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: İsmail Haktan Odabaşı, Mithat Pala (Afyonspor), Furkan Çil (Ankaraspor)

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