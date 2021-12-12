TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayan Afyonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Oğuz Akyüz, Emre Demirel,
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun (İsmail Haktan Odabaşı dk. 77), Melik Derin (Doğan Ateş dk. 33), Doğukan Emeksiz (İlke Tankul dk. 77 ?), Emre Dayan (Cihan Özkara dk. 89 ?), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz, Erhan Şentürk (Feyyaz Belen dk. 89 ?), Fatih Aktay, Mithat Pala, Celal Hanalp,
Bayburt Özel İdare Spor: Zülfük Özer, Ömer İnan, Sefa Narin, Ali Aydemir (İbrahim Carlak dk. 89 ?), Onur Kolay, Emre Şahin, Uğur Aygören (Tarık Mayhoş dk. 86 ?), Yunus Emre Yalçın, Uğur Mustafa Türk, Ali Fırat Okur, Ömer Esenkaya,
Goller: Erhan Şentürk (dk. 50 pen.), Alper Tursun (dk. 63) (Afyonspor), Ömer Esenkaya (dk. 27) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı kartlar: Erhan Şentürk, İsmail Haktan Odabaşı, (Afyonspor), Zülfük Özer, Emre Şahin (Bayburt Özel İdare Spor)