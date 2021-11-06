TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Batuhan Gültek, Emre demirel, Burak Sami Şad,
Afyonspor: Bayram Olgun, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Süleyman Olgun (Mithat Pala dk. 46), Melik Derin (İsmail Haktan Odabaşı dk. 77 ?), Cihan Özkara (Fatih Aktay dk. 46), Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal, Erhan Şentürk, Mehmet Abdullah Çoban (Feyyaz Belen dk. 15), Celal Hanalp,
Ergene Velimeşe Spor: Ahmet Sabri Fener, Emrah Taysı, İbrahim Fatih Dilek (Oğuzhan Akgün dk. 34), Yakup Alkan (Feyzullah Şahin Güneş dk. 83 ?), Burak Can Alakuş, Furkan Külçekçi, Fatih Cerlek (Gökhay Iravul dk. 68), Emre Can Atila (Emre Yıldız dk. 68), Burhan Arman, Muhammet Mahmut Emir, Eser Akbaş,
Goller: Erhan Şentürk (dk. 48), Mithat Pala (dk. 64) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Mithat Pala, Bayram Olgun (Afyonspor), Burak Can Alakuş, Fatih Cerlek, (Ergene Velimeşe)