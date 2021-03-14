TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Alper Oran, Hidayet Zeybek, Gökhan Yüksel,
Afyonspor: Mehmet Doğan, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Savaş Tağa (Yusuf Emre Kasal dk. 84 ?), Alper Tursun (Oktay Demircan dk. 61), Ferhan Evren (Emre Tosun dk. 84 ?), Erhan Şentürk (Cihan Özkara dk. 84 ?), Mehmet Abdullah Çoban, Aykut Uluç (Görkem Güven dk. 35), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Mert Er Estik, lşık Kaan Arslan, Evren Kilarci, Taner Yılmaz, Semih Karaman (Yüksel Şişman dk. 76), İbrahim Fatih Dilek, Eser Erbaş, Ergun Cengiz (Attila Yıldırım dk. 76), Cabir Coşar (Akın Açık dk. 39), Oğuzhan Akgün (Çınar Tarhan dk. 61)
Goller: Aykut Uluç (dk. 12), Onur Ramazan Toprak (dk. 18) (AFJET Afyonspor), Akın Açık (dk. 60) (Ergene Velimeşespor)
Sarı Kartlar: Görkem Güven (AFJET Afyonspor), Işık Kaan Arslan (Ergene Velimeşepor)