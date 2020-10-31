TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2.
Lig'in 8. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: Zafer Stadyumu
Hakemler: Ömer Kocabay, Orhan Kurşun, Rıza Efendioğlu
Afyonspor: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Cihaz Özkara (Mert Polat Keklik 90+1 ?), Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Yusuf Emre Kasal dk. 81 ?), Veysel Karani Ünal, Ferhan Evren, Aykut Uluç (Görkem Güven dk. 85 ?), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın (Tolgahan Mulla Çiçek dk. 15), Atalay Yıldırım (Yücel Candemir dk. 46), Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Emirhan Özyaşar (Berkin Taşkın dk. 52), Şahan Akyüz, Fatih Aktay, Onur Taha Takır, Berkay Samancı (Altarhan Hidayetoğlu dk. 62), Recep Yemişçi,
Goller: Emre Tosun (dk. 41), Savaş Tağa (dk. 54) (Afyonspor), Atalay Yıldırım (dk. 20) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Fatih Aktay, Altarhan Hidayetoğlu (Niğde Anadolu FK)