İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2.

Lig'in 8. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup etti.



Stat: Zafer Stadyumu


Hakemler: Ömer Kocabay, Orhan Kurşun, Rıza Efendioğlu


Afyonspor: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Cihaz Özkara (Mert Polat Keklik 90+1 ?), Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Yusuf Emre Kasal dk. 81 ?), Veysel Karani Ünal, Ferhan Evren, Aykut Uluç (Görkem Güven dk. 85 ?), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın (Tolgahan Mulla Çiçek dk. 15), Atalay Yıldırım (Yücel Candemir dk. 46), Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Emirhan Özyaşar (Berkin Taşkın dk. 52), Şahan Akyüz, Fatih Aktay, Onur Taha Takır, Berkay Samancı (Altarhan Hidayetoğlu dk. 62), Recep Yemişçi,


Goller: Emre Tosun (dk. 41), Savaş Tağa (dk. 54) (Afyonspor), Atalay Yıldırım (dk. 20) (Niğde Anadolu FK)


Sarı Kartlar: Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Fatih Aktay, Altarhan Hidayetoğlu (Niğde Anadolu FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.