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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Afyonspor, sahasında lider Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Zafer


Hakemler: Feridun Daldaş, Burak Gültek, Emre Doğu


Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Alaattin Hamza Ok (Barış Zeren dk. 73) Doğukan Emeksiz (Yakup Yiğit dk. 80 ?), Nazmi Can Doğan, Erhan Şentürk (Fatih Aktay dk. 85 ?), Ferhat Çulcuoğlu, Mithat Pala, Celal Hanalp, Burak Çoban (İsmail Haktan Odabaşı dk. 85)


Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Selçuk Alibaz dk. 60 ?), Okan Dernek (Murat Yılmaz dk. 77), Ozan Sol (Hurşit Taşcı dk. 70 ?), Burak Süleyman (Onur Toprak dk. 60 ?), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 70 ?)


Goller: Alper Tursun (dk. 41), Mithat Pala (dk. 81) (Afyonspor),


Sarı Kart: Erhan Şentürk (Afyonspor), Çağlayan Menderes, Onur Karakabak, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)

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