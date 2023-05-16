TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Şanlıurfaspor: 3

TFF.
2. Lig 37. Hafta maçında evinde Afyonspor evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'a ile 3-2 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ahmet Şimşek, Uğur Önay
Afyonspor: Anıl Atağ, Mete Yıldız, Şiyar Kepir (Uygar Mert Zeybek dk. 87 ?), Eren Tokat, Kaan Baysal, Olcay Şahan (Bora Taşdemir dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner (Furkan Şahin dk. 80 ?), Eray Akar (Ege Özkayımoğlu dk. 87 ?), Mustafa Erkasap (Muhammet Mustafa Özbay dk. 68 ?), İsmail Hakkı Doğan, Muhammet Mahmut Emir,
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar (Abdülsamet Burak dk. 90 ?), Beylül Aydın, Doğacan Diker (Alper Koçaklı dk. 46), Erkan Develi (Mehmet Kurt dk. 61), Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Mert Çapar (Hüseyin Erkan dk. 90 ?), Barış Gök,
Goller: Olcay Şahan (dk.28), Şiyar Kepir (dk. 64) (Afyonspor), Kemal Rüzgar (dk. 76 ve 77), Alpay Koçaklı (dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Beylül Aydın, Mehmet Kurt (Şanlıurfaspor)