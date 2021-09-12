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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Vanspor FK: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Zafer


Hakemler: Enes Kanpara, Çağlar Öztürk, Bedirhan Soydemir,


Afyonspor: Bayram Olgun, Süleyman Olgun (Alaattin Hamza Ok dk. 77), Melik Derin (Mehmet Can Kocabaş dk. 77) Doğan Ateş, Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz, Erhan Şentürk, İsmail Haktan Odabaşı (Fatih Aktay dk. 68), Mehmet Abdullah Çoban, Mithat Pala, Celal Henalp


Vanspor FK: Aydın Bağ, Mete Yıldız, Berat Çetinkaya, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Selim Kayacı (Furkan Polat dk. 46) İlyas Ekiz (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46) Oktay Aydın (Hamza Küçükköylü dk. 71) Sedat Komi, Barış Gök, Kubilay Akyüz


Goller: Erhan Şentür (dk. 40), Mithat Pala (dk. 49) (Afyonspor), Sedat Komi (dk. 17), Emrah Tacir (dk. 60)


Sarı Kartlar: Melik Derin, Erdinç Pekgöz, (Afyonspor), Sedat Komi, Selim Kayacı, Emrah Tacir, Barış Gök, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Vanspor FK)

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