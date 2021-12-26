TFF 2. Lig: Afyonspor: 3 - Çorum FK: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında Afyonspor, evinde ağırladığı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Can, Harun Terin
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun (İsmail Haktan Odabaşı dk. 77 ?), Doğan Ateş, Doğukan Emeksiz (Taha Can Velioğlu dk. 85 ?), Emre Dayan, Nazmi Can Doğan, Erdinç Pekgöz, Erhan Şentürk (Cihan Özkara dk. 84 ?), Fatih Aktay (Feyyaz Belen dk. 63), Mithat Pala, Celal Hanalp
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Hasan Küçcük, Mehmet Gürkan Öztürk (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 82 ?), Umut Kaya, Murat Yıldırım (Batuhan Er dk. 61), Serkan Yavuz, Burak Çalık, Emre Öztürk, İsmet Benli (Seçkin Getbey dk. 70 ?), Halil İbrahim Sönmez,
Goller: Emre Öztürk (dk. 25 k.k.), Erhan Şentürk (dk. 45 ve 51) (Afyonspor), Halil İbrahim Sönmez dk. 62) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Mithat Pala (dk. 53) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Nazmi Can Doğan, Alper Tursun (Afyonspor), Murat Yıldırım, Halil İbrahim Sönmez, Umut Kaya, Hasan Küçcük, Salih Zafer Kurşunlu, Batuhan Er (Çorum FK)