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TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - İnegölspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.



Stat: Zafer


Hakemler: Eren Gökmen, Hüseyin Can, Azad İlhan


Afyonspor: Bayram Olgun, Tahacan Velioğlu (Yakup Yiğit dk. 46), Süleyman Olgun, Feyyaz Belen (Mehmet Abdullah Çoban dk. 70 ?), Alaattin Hamza Ok, Doğan Ateş, Erdinç Pekköz, Erhan Şentürk, İsmail Haktan Odabaşı (Doğan Emeksiz dk. 44), Mithat Pala (Cihan Özkara dk. 79), Celal Hanalp


İnegölspor: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Mustafa Kayabaşı (Erdem Koçal dk. 67), Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel (Gülhan Üreyen dk. 86 ?), Aykut Uluç (Enes Ata dk. 83 ?), Ersel Aslıyüksek (Ali Kılıç dk.67), Ömer Faruk Ermeç


Goller: Erhan Şentürk (dk. 43, 59 ve 87), Cihan Özkara (dk. 83) (Afyonspor), Bahadır Taşdelen (dk. 22 ve 47) (İnegölspor)


Sarı Kartlar: Mithat Pala, (Afyonspor), Ersel Aslıyüksek, Selimcan Teme, Türker Toptaş (İnegölspor)

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